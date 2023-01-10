Резніков обговорив з хорватським колегою проєкти з розмінування

Також подякував за підтримку України.

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із хорватським колегою Маріо Баножичем додаткову підтримку української армії.

Про це Резніков написав у Twitter.

Зокрема, у розмові йшлося про розробку проєктів із розмінування.

"Відбулася плідна розмова із міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем. Обговорено можливу додаткову підтримку української армії, зокрема розробку проєктів із розмінування. Дякуємо Республіці Хорватія за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - написав Резніков.

Нагадаємо, що 5 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Із хорватським прем’єром вони домовилися про рішення на посилення оборони нашої держави, а також про проведення міжнародної конференції з розмінування.

Також повідомлялося, що Хорватія планує надати Україні майже 3 млн євро на придбання розмінувальних машин.