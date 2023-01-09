​Формула перемоги. Де ленд-ліз?

Починаючи рік, варто порахувати гроші, тим більше, що у повітрі вітає щось таке тривожне. Немає чіткого розуміння, хто першим почне активні наступальні дії – ми чи росіяни .

Фото: EPA/UPG

Є така дослідна установа – des Kiel Instituts für Weltwirtschaft. Ось тут багато цікавого про війну в Україні з точки зору світової економіки. Так ось експерти згаданого інституту кажуть, що за 11 місяців минулого року міжнародна підтримка України склала €113,11 млрд., а з урахуванням допомоги від ООН, Червоного Хреста, МВФ, ЄБРР та інших обсяги сягають €128,99 млрд. При цьому на гуманітарні програми пішло €16,58 млрд., а на підтримку економіки та соціальної сфери – €71,26 млрд.

Про програми. безкоштовні поставки:

- Presidential Drawdown Authority (PDA) – Президентські повноваження щодо передачі оборонних матеріалів;

- Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – ініціатива сприяння безпеці України;

- Foreign Military Financing (FMF) – зовнішнє військове фінансування;

- Excess Defense Articles (EDA) – надлишки оборонних матеріалів;

- Third Party Transfers (TPT) – передача оборонних матеріалів від третьої сторони;

платні програми:-

Foreign Military Sales (FMS) – іноземні військові продажі;

- Direct Commercial Sales (DCS).

Фото: James Bove/US Air Force

Основний обсяг фінансових зобов’язань узяли на себе США, Великобританія, країни Британської співдружності та країни-члени ЄС – €40,97 млрд. Експерти The Center for Security Policy оцінюють вартість усіх оборонних матеріалів, фізично доставлених в Україну у 2022, в €19,47-19,9.

Прем’єр України пан Шмигаль заявив, що щомісячні витрати України – €4,4 млрд. РФ на місяць витрачає €8 млрд. Якби союзники на 100% виконали те, що обіцяли, щомісячна сума наших витрат все одно не дотягнула б до російських витрат відсотків на 15-20. Вирівняти наші витрати з російськими можна за умови отримання щомісячної допомоги в обсязі €15 млрд. Занотуємо собі індикатор: якщо в ЗМІ промайне цифра щорічної допомоги в €158 млрд., то це означатиме, що ми вийшли на рівний з ворогом рівень ресурсу для фінансування війни.

Дуже важливе питання – чого і скільки треба ЗСУ, щоб звільнити Україну? Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist заявив: «Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого».

Фото: EPA/UPG

Згодом міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що заява Валерія Залужного про 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць стосувалася лише однієї конкретної операції, а не усіх потреб України: «Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції».

Час від часу чутно заяви про виснаження військових запасів союзників, чим намагаються пояснити повільні темпи та недостатні обсяги поставок бойової техніки та озброєння.

Що тут? Ось тут Пентагон повідомляє про обсяги поставок в Україну. ЗСУ отримали (відсоток від запасів ЗС США) 34% ПТРК «Джавелін», 12% ПЗРК «Стінгер», 4,5% гармат, 2,7% РСЗВ, 2,7% систем ППО та ПРО, менше 1% ББМ, 0,7% танків, 0,3% стрілецької зброї, 0,1% літаків та вертольотів. Тобто в коморах ще залишилося. Чому, не застосовуються механізми ленд-лізу – не відомо, точніше – не зрозуміло.

Фото: Генштаб ЗСУ

Чого на мою глибоко суб’єктивну думку не вистачає ЗСУ? Починаючи з 2015 року було розгорнуто низку нових військових частин Сухопутних військ, котрінесуть основний тягар боїв за звільнення України, то варто подумати на переозброєні приблизно таких (скористаємось Вікіпедією для деконфліктизації ситуації з режимом секретності):- 3 танкові бригади, в кожну – 300 танків, 40 БМП, 36 гармат, 18 РСЗВ;- 8 механізованих бригад, в кожну – 40 танків, 100 БМП, 36 гармат, 18 РСЗВ;- 5 мотопіхотних, єгерських та піхотних бригад, в кожну – 10 танків, 100 ББМ, 18 гармат.

Наш підсумковий прайс – 670 танків, 1420 ББМ, 486 гармат, 198 РСЗВ. Анонсовані генералом Залужним цифри близькі до наших підрахунків, а якщо врахувати, що в цих бригадах багато що є, то його цифри, мабуть, точніші.

Висновок такий: для української перемоги вже в цьому році необхідна фінансова допомога Заходу в обсязі €158 млрд та 500-700 танків, 1300-1500 ББМ, 500 гармат і 200 РСЗВ.