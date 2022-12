​Битва ресурсів

Фото: EPA/UPG

Вихідні дані: МВФ оцінює світовий ВВП у $84 трлн., з них $20 трлн. – США, ЄС – $18,7, Китай – $13, Велика Британія – $2,8, Індія – $2, Бразилія – $1,8, Росія – $1,6 (для порівняння ВВП штату Каліфорнія – $3,2), Іран – $0,45, Україна – $0,12 (між Кувейтом та Марокко). Тобто «Сили добра» – 49,5%, «Сили зла» – 2%, глядачі на трибунах – 20%.

Команда «Сил добра» витратила рік на впорядкування замовлень, насамперед довгострокових, на продукцію оборонного характеру та почала розгортати виробництво. «Сили зла» тренувалися творити зло та деградували під тиском санкцій, хоча і намагалася вивести свій ОПК на більш високий рівень та стимулювати виробництво.

Журналісти Reuters Стів Стеклов, Девід Готьє-Віллар and Моріс Тамман оприлюднили 13 грудня цікаві матеріали свого розслідування, як РФ вдається обходити санкції, щоб програючи з рахунком 49,5:2 у змаганні «у кого ресурс довший» все ж таки вирвати перший приз.

Представник Міністерства торгівлі США заявив: «З початку вторгнення доступ Росії до напівпровідників з усіх джерел скоротився майже на 70% завдяки безпрецедентним діям коаліції з 38 країн, які об’єдналися, щоб відповісти на агресію Путіна».

Копирсаючись в уламках російських ракет українські компетентні органи неодноразово знаходили там мікросхеми виробництва американських Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc і Analog Devices Inc., німецької Infineon AG. Розслідувачі оцінили частку західної мікроелектронної продукції у загальних поставках до РФ комп’ютерних та інших електронних компонентів за період з 1 січня до 31 жовтня цього року в $777 мільйонів. Російська митниця оцінила імпорт цієї номенклатури товарів за той самий період у $2,6 мільярда. Тобто за нас воюють не всі, для багатьох – business only.

Фото: pexels.com

Спільне розслідування Reuters і Королівського інституту об’єднаних служб RUSI, лондонського оборонного аналітичного центру, дослідило глобальні ланцюги поставок та описало глобальний ланцюг поставок, який продовжує годувати Росію західними комп’ютерними компонентами та іншою електронікою. Розслідування цієї торгівлі виявило плеяду незрозумілих імпортерів та експортерів і виявило, що поставки напівпровідників та інших технологій продовжують надходити до Росії з Гонконгу, Туреччини та інших торгових центрів.

Кілька прикладів.

Турецька компанія Azu International купує американські та інші товари у німецької Smart Impex GmbH. Лише у цьому році – на $20 мільйонів. І ось ти диви який збіг – співзасновник Azu International Гоктурк Агваз є водночас керівником німецького оптового постачальника ІТ-продуктів Smart Impex GmbH. А коли Reuters почала задавати питання, пан Агваз продає свою половину акцій в Azu International співзасновниці цієї же компанії Хумі Гулум Улукан. Німецька Smart Impex GmbH дотримується санкційного режиму і не продає в РФ заборонений продукт, а до Туреччини – продає. А турецька Azu International щодо продажів отриманого з ФРН всіх шле лісом, посилаючись на комерційну таємницю.

Фото: slk.kh.ua

Російська OOO Fortap з Пітера, створена у квітні цього року, від дня свого заснування встигла імпортувати електроніки, включаючи американські комп’ютерні частини, щонайменше на $138 мільйонів. А одним з її найбільших постачальників є турецька компанія Bion Group Ltd Sti, що всі попередні роки торгувала текстилем і раптом відкрила в собі потенціал торгувати електронікою.

Інший російський імпортер, ТОВ «Титан-Мікро», котрий має офіс в якійсь будярі посеред лісу на околиці Москви, також примудряється імпортувати західні комп’ютерні компоненти, про що свідчать митні документи, добуті журналістами Reuters.

Є в Гонконзі компанія Pixel Devices Ltd, в офісі котрої журналіст Reuters знайшов невелику кімнату з картонними коробками, складеними до стелі. Виявилося, що з 1 квітня до 31 жовтня компанія поставила до РФ електроніки на суму щонайменше $210 мільйонів, у тому числі продукцію Intel і AMD на $50 мільйонів. Контора ця створена гонконгською фірмою Bigfish Investments Ltd, контрольованою Кирилом Носовим, жителем Гонконгу з російським паспортом. Сьогодні власником Pixel Devices є сінгапурська компанія Asia Global Neolink Pte Ltd, яка належить компанії з Сейшельських островів під назвою White Wings Ltd, а директором Pixel Devices є іспанець Пере Роура Кано, який також значиться як директор Asia Global Neolink і керує авіаційним клубом у Каталонії. Як тут не згадати Каськіва і лижного інструктора Джорді Сарда Бонвеї. Але пан Пере Роура Кано підтвердив, що Pixel Devices постачає напівпровідники та інші продукти до РФ. Основним клієнтом Pixel Devices в РФ є петербурзька компанія OOO KompLiga, котра згідно з даними митниці, з 1 квітня імпортувала електроніки щонайменше на $181 млн, майже все – виключно від Pixel Devices.

Фото: змі окупантів

Московська логістична фірма OOO Novelco консультує російські підприємства щодо того, як продовжувати імпорт іноземних товарів. У вересні Novelco організувала в Москві семінар для своїх клієнтів на тему «Як знайти альтернативні шляхи доставки товарів?». У 45-хвилинній презентації під назвою «Тактика та стратегії зовнішньої торгівлі для компенсації санкцій» виконавчий директор Novelco Григорій Григор’єв закликав компанії накопичувати продукцію та розвивати диверсифіковані пули постачальників з кількох країн. Григор’єв у березні цього року зареєстрував у Стамбулі компанію Smart Trading Ltd Sti, яка вже відправила продукції американських виробників напівпровідників на щонайменше $660 тисяч.

Цікавим є факт, що більшість виробників, схоплених на гарячому, просто «відморозилися» у відповідь на запити Reuters. Імітують стурбованість Intel, котра поставилася до ситуації «дуже серйозно, і ми вивчаємо це питання», AMD, котра повідомила, що «суворо дотримується», та Texas Instruments, котра «не відправляла в Росію з кінця лютого». Всі, до кого колись приходили дізнавачі проводити розслідування, пригадають типи поведінки, щоб уникнути спілкування з ними: не відповідати на питання, заступити в наряд чи звалити у відрядження/у відпустку/у шпиталь. Так що всі все розуміють.

Які висновки з цієї історії можна зробити?

Фото: тг-канал Андрія Нєбитова Збита ракета окупантів на Київщині.

Постачання напівпровідникової продукції манівцями через сірі схеми на тлі глобальної кризи логістики, недобитого ковіду, війни в Україні та санкцій проти економіки і фінансів РФ, безумовно, знижує потенціал російського ОПК виробляти оборонну продукцію в необхідних кількостях у потрібний час і належної якості. Але, з іншого боку, річка поставок не перекрита, тому наш противник хоч і у менших обсягах і з меншою інтенсивністю, але продовжуватиме застосовувати крилаті ракети, вважаючи знищення енергетичної інфраструктури України найкоротшим шляхом до своєї перемоги. Котрої він не досягне, адже, нагадаю, баланс сил у цьому протистоянні – 49,5:2. І МЗС має пильнувати за глядачами на трибунах.