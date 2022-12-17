Росіяни розкрадають Сєвєродонецький "Азот" і шахти на окупованих територіях

Звільненим з роботи чоловікам вручають повістки і відправляють на фронт.

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини розкрадають майно підприємств.

Як розповів в етері телемарафону керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай, великі підприємства під окупацією Росії не працюють.

До прикладу, ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", яке рашисти обіцяли відремонтувати і запустити й створити робочі місця, розкрадають.

За словами Гайдая, об'єкт охороняє росгвардія; з нього вивозять або метал, або обладнання.

Також росіяни розкрадають українські шахти на Луганщині. Як повідомив керівник ОВА, звідси теж крадуть обладнання, а величезна кількість шахтарів залишилася без роботи. Однак росіяни придумали вихід з цієї ситуації - безробітним чоловікам вручають повістки і відправляють на фронт.

Нагадаємо, на окупованих територіях Луганської області чоловіків силоміць доставляють до воєнкоматів. Щоб протидіяти дезертирству розсилають повідомлення з попередженням про кримінальну відповідальність за залишення місць “служби”. А в школах області вводять військову підготовку для учнів.