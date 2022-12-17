Харків вже підключено до водопостачання

Вранці 17 грудня комунальники завершили роботи з відновлення водопостачання у всіх районах Харкова.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

За даними "Харківводоканалу", всі насосні станції підприємства після поновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі.

Водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води, заявив директор підприємства Владлен Волков. Він також закликав мешканців Харкова запастися водою на випадок екстрених ситуацій із постачанням.

Нагадаємо, що у Харкові відновили роботу метрополітену.