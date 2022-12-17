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Росіяни застосували "шахеди" перед атакою 16 грудня, щоб виявити нашу ППО, - Ігнат

Зазвичай вони в один день застосовують усе наявне озброєння, як сталося і 16 грудня.

Росіяни застосували "шахеди" перед атакою 16 грудня, щоб виявити нашу ППО, - Ігнат
Фото: Скріншот з відео

За день до ракетної атаки 16 грудня росіяни застосували атаку іранськими безпілотниками, аби виявити розташування нашої ППО та скорегувати наступну атаку ракетами.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Це, зокрема, робиться для того, щоб дізнатися, де саме були збиті ті "Шахеди", де саме дістала їх наша протиповітряна оборона. Тому що збивають "Шахеди" вночі і передусім це роблять зенітні ракетні комплекси. Зрозуміло, що вони визначають їх місце розташування та роблять потім корективи для своїх вже ракетних атак", - пояснив Ігнат.

За його словами, зазвичай російські війська в один день застосовують усе наявне озброєння, як сталося і 16 грудня.

"Учора було застосовано фактично все. Є різні ракети і різних типів наземного, повітряного та морського базування, які й були застосовані. Окрім "Шахедів", вони були запущені напередодні", - підсумував речник.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, Росія занепокоєна вразливістю Криму, тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю.

6 грудня Росія поновила напади "шахедами" після тритижневої перерви. Британська розвідка припускала, що це може бути повʼязано з доставкою нової партії БпЛА з Ірану. 

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