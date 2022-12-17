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Росіяни відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки

Підрозділи переміщують в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Росіяни відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Ворожі підрозділи переводять у район населеного пункту Нижні Сірогози

В українському командуванні додали, що серед жителів рашисти поширюють інформацію, начебто Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року. 

"Лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму", - додали в Генштабі. 

Нагадаємо, днями в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що ЗСУ тримають під вогневим контролем логістичні маршрути окупантів на лівобережжі.

Вчора, 16 грудня, у тимчасово окупованому росіянами Залізному Порту, що на Херсонщині, підірвали готель.

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