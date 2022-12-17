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Марк Гемілл розпочав збір на дрони-розвідники для ЗСУ

Амбасадор United24 хоче придбати 10 дронів данського виробництва.

Марк Гемілл розпочав збір на дрони-розвідники для ЗСУ
Фото: Скріншот з відео

Легендарний актор та амбасадор United24 Марк Гемілл розпочав збір на партію дронів для ЗСУ. 

Про це повідомив у Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що Гемілл планує придбати 10 дронів-розвідників RQ-35 Heidrun данського виробництва. 

“Завдяки їм українські захисники розвідуватимуть позиції ворогів, не наражаючи себе на небезпеку. А ще надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти радіоелектронній боротьбі росіян”, - розповів міністр. 

Федоров нагадав, що 25 дронів ще навесні доставили на передову, де вони показали свою ефективність. 

Очікується, що 10 нових безпілотників допоможуть врятувати тисячі життів. 

Збір можна підтримати за цим посиланням: https://u24.gov.ua/uk/dronation

Як раніше повідомлялось, платформа United24 залучила до співпраці потужний світові бренд Uber. Компанія допоможе на своїх ресурсах зібрати 1 млн доларів на реанімобілі для українських медиків, після чого подвоїть цю суму.

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