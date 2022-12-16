Камбоджа проведе у Пномпені навчання для українських саперів

Камбоджа проведе навчання та поділиться досвідом з розмінування з 15 саперами з України в Пномпені.

Про це повідомляє “Пномпень пост”.

Зазначається, що у січні 2023 року на навчання у Камбоджу прибудуть 15 експертів з розмінування та офіційні особи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Прем’єр-міністр Камбоджи Хун Сен підкреслює свою солідарність і підтримує народ України в цей важкий час, пов’язаний з руйнівною війною.

Як раніше повідомлялось, Камбоджа погодилась надіслати саперів, щоб допомогти навчити українців розмінувати міни, котрі встановили російські війська.