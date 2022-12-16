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Ще двоє правоохоронців померли в лікарні після підриву на російських мінах у Херсонській області

Лікарі боролися за їхні життя десять днів.

Ще двоє правоохоронців померли в лікарні після підриву на російських мінах у Херсонській області
Фото: Національна поліція

Від важких поранень внаслідок підриву на російських мінах померли двоє правоохоронців із Черкащини.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Черкаської області.

Трагедія трапилася на Херсонщині. Тоді загинуло четверо правоохоронців, ще четверо були важко поранені.

"Десять днів лікарі боролися за життя старшого сержанта поліції Віктора Мазуренка водія взводу № 1 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області та лейтенанта поліції Михайла Пустовіта інспектора взводу № 2 роти № 2 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області. Але, на жаль, сьогодні їхні серця  зупинилися", - повідомили в поліції.

Фото: Поліція Черкаської області
Фото: Поліція Черкаської області

У Нацполіції висловили співчуття рідним та близьким загиблих. 

Нагадаємо, трагедія сталася 7 грудня. Тоді на Херсонщині проводили стабілізаційні заходи. Правоохоронці підірвалися на каскаді російських мін.

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