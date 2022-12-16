Україні для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих генераторів, - Шмигаль

Для проходження зими Україні необхідно близько 17 тис. великих та промислових генераторних установок. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він зазначив, що наразі малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але необхідно також близько 17 тис. великих.

"Сподіваємося, частину цих потреб закрити за допомогою наших партнерів", - сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що енергетична допомога Україні триватиме надалі.

"У Парижі щодо цього побачили однозначну консолідовану позицію", - зазначив він.

"У цьому контексті важливою подією цього тижня став візит української урядової делегації до Парижа. Там відбулися два потужних заходи. Ініційована Ппрезидентами України та Франції Конференція «Солідарні з українським народом», а також Форум з економічної стійкості та реконструкції. Крім цього, мали ще низку надважливих зустрічей та комунікацій на високому рівні", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, за період з 10 жовтня по 10 листопада 2022 року українці купили майже в 10 разів більше генераторів, ніж за аналогічний період минулого року. Також суттєво зросли продажі павербанків, акумуляторів, інверторів та зарядних станцій.