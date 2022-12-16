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У Волгоградскій області Росії впали три ракети, які мали атакувати Україну, - ЗМІ

Одна з них влучила в сарай.

У Волгоградскій області Росії впали три ракети, які мали атакувати Україну, - ЗМІ
Фото: V1.RU

Три крилаті ракети, запущені Росією в напрямку України, змінили траєкторію і впали в Єланському районі Волгоградської області РФ.

Про це повідомляє "Цензор.Нет" із посиланням на росЗМІ та очевидців у соцмережах.

Місцеві мешканці повідомляють, що одна з ракет влучила в сарай на території приватної садиби. На місці падіння було знайдено уламки ракети Х-101.

У Міноборони РФ не коментували інцидент.

У росЗМІ пишуть, що  з неба впали "уламки невідомого літального апарату".

Фото: v1.ru

Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили по Україні 76 ракет, з яких 60 - були знищені українськими силами ППО.

Лише на Київ було скеровано 40 ракет, але 37 ворожих цілей приземлили.

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