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У повітряному просторі Києва знищили 37 ракет – це одна з найпотужніших ракетних атак за всю війну

Загалом ворог випустив на столицю близько 40 ракет. 

У повітряному просторі Києва знищили 37 ракет – це одна з найпотужніших ракетних атак за всю війну
Збиття ракети під час попередньої атаки (ілюстративне фото )
Фото: тг-канал Андрія Нєбитова

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія випустила на Київ 40 ракет. Це одна з найбільших ракетних атак з початку вторгнення.

Сили ППО збили 37 із них. Про це повідомили в Телеграм КМДА

"Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації", – йдеться у повідомленні.

Вибухи фіксували в Голосіївському, Дніпровському та Деснянському районах. Є влучання в декілька обʼєктів інфраструктури.

У столиці відбулися часткові аварійні відключення електроенергії, є перебої з водою і опаленням. Тимчасово призупинили рух метрополітену. 

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