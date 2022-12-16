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У Херсоні внаслідок обстрілу окупантів загинула людина

Ще троє постраждали. 

У Херсоні внаслідок обстрілу окупантів загинула людина
Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона в п'ятницю вранці, 16 грудня, сталося загоряння в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, троє постраждали.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Рано вранці 16 грудня російські військові вчергове вчинили обстріл житлових масивів у Херсоні. Внаслідок обстрілу сталося загоряння декількох квартир у багатоповерховому будинку. Після ліквідації вогню в одній з квартир знайдено загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще трьом мешканцям надавалася медична допомога через отруєння продуктами горіння, травми та опіки різного ступеня.

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