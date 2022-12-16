У Херсоні внаслідок обстрілу окупантів загинула людина

Внаслідок ворожого обстрілу житлових масивів Херсона в п'ятницю вранці, 16 грудня, сталося загоряння в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, троє постраждали.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Рано вранці 16 грудня російські військові вчергове вчинили обстріл житлових масивів у Херсоні. Внаслідок обстрілу сталося загоряння декількох квартир у багатоповерховому будинку. Після ліквідації вогню в одній з квартир знайдено загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще трьом мешканцям надавалася медична допомога через отруєння продуктами горіння, травми та опіки різного ступеня.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Понад 60 ракет випустили росіяни по Україні.

Через обстріли російськими окупантами пошкоджено енергетичні об’єкти на сході та півдні України.

Зокрема, у Кривому Розі внаслідок атаки російськими ракетами є ураження. Відомо про двох загиблих.

Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. Також у столиці перебої з водопостачанням. Метро перестало працювати.

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті.