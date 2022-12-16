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Бориспіль переходить на аварійний режим роботи

Критична інфраструктура працюватиме на генераторах.

Бориспіль переходить на аварійний режим роботи
Фото: Ілюстративне фото

Місто Бориспіль переходить на аварійний режим роботи. 

Про це повідомив офіційний Telegram-канал міста.

Зазначається, що критична інфраструктура працюватиме на генераторах. Вода подаватиметься за графіком з 6:00 до 9:00, 18:00 до 21:00.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 грудня, Росія в черговий раз нанесла масований ракетний удар по Україні. Під час тривоги пролунали вибухи у трьох районах Києва. Спершу – в Деснянському, потім – Дніпровському, близько 9:30 – у Голосіївському. 

Ворожі обʼєкти збили і в Київській та Полтавській областях. Влучання є в Харкові та Кривому Розі. Харків і Полтаву знеструмлено.

Це – друга за грудень масована ракетна атака росіян на українців. Попередня відбулася 5 грудня, більшість обʼєктів були збиті. 

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