У Києві спрацювала протиповітряна оборона

У Києві працює протиповітряна оборона. Кияни до кінця тривоги мають залишатися в укриттях.
Роботу ППО в Телеграм підтвердила КМВА.
"Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" – йдеться у повідомленні.
Ворожі обʼєкти також збито в Київській та Полтавській областях. У Харкові є влучання в обʼєкт інфраструктури.
Енергетики частково застосували екстрені відключення електроенергії, аби запобігти масштабним руйнуванням у разі влучання ворожих ракет.
За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ворог для цієї масованої атаки підготував понад 60 ракет, зокрема "Калібрів". Житомирська ОВА попереджала, що одночасно з цим можлива атака безпілотниками.
Попередня спроба масованого ракетного удару по українцях була 5 грудня.