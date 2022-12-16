У Києві спрацювала протиповітряна оборона

Мешканці мають лишатися в укриттях до кінця тривоги.

Бойовий ранок зенітної ракетної батареї С-300 ( так працює наша ППО)

У Києві працює протиповітряна оборона. Кияни до кінця тривоги мають залишатися в укриттях.

Роботу ППО в Телеграм підтвердила КМВА.

"Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" – йдеться у повідомленні.

Ворожі обʼєкти також збито в Київській та Полтавській областях. У Харкові є влучання в обʼєкт інфраструктури.

Енергетики частково застосували екстрені відключення електроенергії, аби запобігти масштабним руйнуванням у разі влучання ворожих ракет.

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ворог для цієї масованої атаки підготував понад 60 ракет, зокрема "Калібрів". Житомирська ОВА попереджала, що одночасно з цим можлива атака безпілотниками.

Попередня спроба масованого ракетного удару по українцях була 5 грудня.