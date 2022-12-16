Учора окупанти вбили сімох мирних жителів Донецької області

Люди загинули у Бахмуті, Нью-Йорку, Часовому Яру, Білій Горі і Роздолівці.

Минулої доби, 15 грудня, російські окупанти вбили сімох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, двоє людей загинули у Бахмуті, двоє – у Нью-Йорку, один цивільний – у Часовому Яру, один – у Білій Горі та один – у Роздолівці.

Ще семеро людей в області зазнали поранень.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, 2 з яких – по цивільних об’єктах міста Харкова. Також ворог здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, і по житлових кварталах, є загиблі серед мирного населення.