Київрада схвалила Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті

У Київській міській раді затвердили Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території столиці.
Таке рішення на засіданні Київської міської ради ухвалили 67 депутатів, йдеться на сайті КМДА.
За словами депутатки Київської міської ради, голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Юлії Ярмоленко, в українському законодавстві передбачено визнання учасників боротьби за незалежність України у XX столітті головними суб’єктами відновлення державності.
“Натомість у законі не визначено на підставі яких документів та у який спосіб підтверджується участь вищезазначених осіб у боротьбі за незалежність України у XX столітті. Тому необхідно на місцевому рівні затвердити Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території міста Києва”, – зазначила Ярмоленко.
За її словами, це рішення в майбутньому також буде сприяти наданню додаткових соціальних гарантій, пільг або інших виплат борцям за незалежність України та членам їхніх сімей.
Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада прийняла законопроєкт про правовий статус і вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті, який визнає її учасниками армію УНР, ЗУНР, Карпатську Січ, УВО, ОУН, УПА, Українську головну визвольну раду, Українську Гельсінську групу й інші схожі організації.