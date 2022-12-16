Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Росіян не каратимуть за кримінальні злочини в Україні, якщо вони скоєні "в інтересах РФ"
Росіян не каратимуть за кримінальні злочини в Україні, якщо вони скоєні "в інтересах РФ"
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
​Росіяни наступають на Бахмутському і Авдіївському напрямках, – Генштаб
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
Кремль заявив, що американські системи “Patriot” будуть “законною ціллю” для РФ
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
У NASA розповіли, чи дійсно у них працював український письменник Дорж Бату
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
У Залізному Порту на Херсонщині підірвали готель, де мешкали співробітники ФСБ
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
Не маю сумнівів, що росіяни знову підуть на Київ, – Залужний
ГоловнаСуспільствоВійна

Київрада схвалила Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті

Це рішення в майбутньому буде сприяти наданню додаткових соціальних гарантій та пільг захисникам.

Київрада схвалила Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті
Фото: Борис Корпусенко/ «Вечірній Київ»

У Київській міській раді затвердили Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території столиці. 

Таке рішення на засіданні Київської міської ради ухвалили 67 депутатів, йдеться на сайті КМДА.

За словами депутатки Київської міської ради, голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Юлії Ярмоленко, в українському законодавстві передбачено визнання учасників боротьби за незалежність України у XX столітті головними суб’єктами відновлення державності.

“Натомість у законі не визначено на підставі яких документів та у який спосіб підтверджується участь вищезазначених осіб у боротьбі за незалежність України у XX столітті. Тому необхідно на місцевому рівні затвердити Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території міста Києва”, – зазначила Ярмоленко.

За її словами, це рішення в майбутньому також буде сприяти наданню додаткових соціальних гарантій, пільг або інших виплат борцям за незалежність України та членам їхніх сімей.

Депутатка додала, що право подавати пропозиції щодо визнання борців за незалежність України у XX столітті мають фізичні особи та громадські організації, діяльність яких пов’язана з участю у боротьбі за незалежність України на території міста Києва.

Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада прийняла законопроєкт про правовий статус і вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті, який визнає її учасниками армію УНР, ЗУНР, Карпатську Січ, УВО, ОУН, УПА, Українську головну визвольну раду, Українську Гельсінську групу й інші схожі організації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також