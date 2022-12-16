Київрада схвалила Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті

Це рішення в майбутньому буде сприяти наданню додаткових соціальних гарантій та пільг захисникам.

У Київській міській раді затвердили Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території столиці.

Таке рішення на засіданні Київської міської ради ухвалили 67 депутатів, йдеться на сайті КМДА.

За словами депутатки Київської міської ради, голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Юлії Ярмоленко, в українському законодавстві передбачено визнання учасників боротьби за незалежність України у XX столітті головними суб’єктами відновлення державності.

“Натомість у законі не визначено на підставі яких документів та у який спосіб підтверджується участь вищезазначених осіб у боротьбі за незалежність України у XX столітті. Тому необхідно на місцевому рівні затвердити Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території міста Києва”, – зазначила Ярмоленко.

За її словами, це рішення в майбутньому також буде сприяти наданню додаткових соціальних гарантій, пільг або інших виплат борцям за незалежність України та членам їхніх сімей.

Депутатка додала, що право подавати пропозиції щодо визнання борців за незалежність України у XX столітті мають фізичні особи та громадські організації, діяльність яких пов’язана з участю у боротьбі за незалежність України на території міста Києва.

Нагадаємо, у 2015 році Верховна Рада прийняла законопроєкт про правовий статус і вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України у 20 столітті, який визнає її учасниками армію УНР, ЗУНР, Карпатську Січ, УВО, ОУН, УПА, Українську головну визвольну раду, Українську Гельсінську групу й інші схожі організації.