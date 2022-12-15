Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін

Всі енергоблоки АЕС на підконтрольній Україні території працюють на повну наявну потужність.

Українська атомна енергетика вийшла на максимальну потужність.

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

“На повну наявну потужність працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території”, - розповів президент Енергоатома Петро Котін.

Зазначається, що зараз АЕС видають у вітчизняну енергосистему 7200 МВт електроенергії.

“Атомники працюють 24/7, аби українці мали світло й тепло на новорічні свята”, – наголосив Котін.

Як раніше повідомлялось, експерти МАГАТЕ завершили роботу на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС.