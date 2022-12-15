Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін

Українська атомна енергетика вийшла на максимальну потужність.
Про це повідомила пресслужба Енергоатома.
“На повну наявну потужність працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території”, - розповів президент Енергоатома Петро Котін.
Зазначається, що зараз АЕС видають у вітчизняну енергосистему 7200 МВт електроенергії.
“Атомники працюють 24/7, аби українці мали світло й тепло на новорічні свята”, – наголосив Котін.
Як раніше повідомлялось, експерти МАГАТЕ завершили роботу на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС.