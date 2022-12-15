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Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін

Всі енергоблоки АЕС на підконтрольній Україні території працюють на повну наявну потужність.

Українські АЕС вийшли на максимальну потужність, - Петро Котін
Рівненська АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Українська атомна енергетика вийшла на максимальну потужність. 

Про це повідомила пресслужба Енергоатома.

“На повну наявну потужність працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території”, - розповів президент Енергоатома Петро Котін.

Зазначається, що зараз АЕС видають у вітчизняну енергосистему 7200 МВт електроенергії.

“Атомники працюють 24/7, аби українці мали світло й тепло на новорічні свята”, – наголосив Котін.

Як раніше повідомлялось, експерти МАГАТЕ завершили роботу на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС.

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