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У зоні ЧАЕС встановлено унікальне відеоспостереження, - Нєбитов

Камери відслідковують ситуацію на прикордонні навіть вночі.

У зоні ЧАЕС встановлено унікальне відеоспостереження, - Нєбитов
Фото: Пресслужба МВС

В зоні Чорнобильської АЕС встановлено засоби відеоспостереження, яких ще немає в Україні. 

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. 

“Правоохоронці бачать і фіксують ситуацію навіть уночі, спостерігаючи всі пересування у прикордонні до масштабу людини, яка не залишиться непоміченою на значній дистанції. А нещодавно облрада підтримала програму вартістю 77 млн гривень щодо встановлення у громадських місцях регіону камер відеоспостереження з технологією розпізнавання обличчя”, - розповів Нєбитов.

Голова поліції Київщини зазначив, що зараз також встановлюють спеціальні камери і звукові датчики, які захищатимуть електростанції. Вони виявлятимуть об’єкти на кшталт дрону чи ракети й сповіщатимуть про них сили ППО. 

Нагадаємо, Євросоюз виділив Україні 50 млн євро на відновлення критичної інфраструктури Київської області в межах дії НЕФКО.

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