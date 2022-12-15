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Через переповнені морги у Мелітополі окупанти везуть трупи своїх військових до Криму

Для поповнення поточних втрат у район ведення бойових дій відправляють офіцерів-пенсіонерів.

Через переповнені морги у Мелітополі окупанти везуть трупи своїх військових до Криму
Фото: 25 ОПДБр ДШВ

У зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополь, російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

“Для поповнення поточних втрат загарбники змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, та, навіть, офіцерами у відставці”, – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Офіцерів-пенсіонерів направляють у район ведення бойових дій.

 

Нагадаємо, противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання.

 

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