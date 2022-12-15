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Окупанти обстріляли Нікопольський район Дініпропетровщини з території ЗАЕС, є загиблі і поранені

Загинув 65-річний чоловік, щонайменше троє людей травмовані.

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дініпропетровщини з території ЗАЕС, є загиблі і поранені
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Вдень 15 грудня російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, троє людей отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Російські окупанти не вгамовуються на Нікопольщині. Знову накрили район вогнем з важкої артилерії. Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару, прикрившись атомною електростанцією”, – розповів очільник ОВА.

За його інформацією, внаслідок обстрілу у Марганці загинув 65-річний чоловік. Поранення отримали щонайменше троє людей: 16-річна дівчина, 38-річна жінка і 35-річний чоловік. Пошкоджені будинки, магазини, школа і коледж.

 

Нагадаємо, вночi та вранці 15 грудня росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Двоє людей дістали поранення. 

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