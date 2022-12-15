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​Вночi та вранці росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

По трьох громадах прилетіли щонайменше 40 снарядів. 

​Вночi та вранці росіяни обстріляли Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Фото: Дніпропетровська ОДА

Окупанти обстріляли Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади на Нікопольщині.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Понад 14 годин тривоги і обстріли трьох громад… Вночi та ранком російські окупаційні війська били по Нікопольщині з «Градів» та важкої артилерії. Потерпали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів", - написав він.

Попередньо, люди не постраждали.

У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд. Пшкоджено газогін.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій.

"В інших районах ніч була тихою - без тривог та обстрiлiв. Ранком сирена уже двічі попереджала про небезпеку. Та минулося. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Нагадаємо, раніше російські окупаційні війська всю ніч атакували Нікопольщину з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

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