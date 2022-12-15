За минулу добу сили оборони ліквідували 590 окупантів та 5 танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 15 грудня орієнтовно склали 96 590 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 590 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати:
- танків – 2975 (+5)
- бойових броньованих машин – 5946 (+9)
- артилерійських систем – 1943 (+12)
- РСЗВ – 406 (+2)
- засоби ППО – 211 (+0)
- літаків – 281 (+0)
- гелікоптерів – 264 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27)
- крилаті ракети – 592 (+0)
- кораблі – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1)
- спеціальна техніка – 172 (+1).
Нагадаємо, за минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.
Ворог завдав 31 авіаційного та восьми ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.