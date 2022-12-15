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За минулу добу сили оборони ліквідували 590 окупантів та 5 танків, – Генштаб

Також знищено 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 

За минулу добу сили оборони ліквідували 590 окупантів та 5 танків, – Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 15 грудня орієнтовно склали 96 590 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 590 окупантів. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати:

  • танків – 2975 (+5)
  • бойових броньованих машин – 5946 (+9)
  • артилерійських систем – 1943 (+12)
  • РСЗВ – 406 (+2)
  • засоби ППО – 211 (+0)
  • літаків – 281 (+0)
  • гелікоптерів – 264 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27)
  • крилаті ракети – 592 (+0)
  • кораблі – 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1)
  • спеціальна техніка – 172 (+1).

Фото: Генштаб

Нагадаємо, за минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Ворог завдав 31 авіаційного та восьми ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.

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