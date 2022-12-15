За минулу добу сили оборони ліквідували 590 окупантів та 5 танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 15 грудня орієнтовно склали 96 590 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 590 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати:

танків – 2975 (+5)

бойових броньованих машин – 5946 (+9)

артилерійських систем – 1943 (+12)

РСЗВ – 406 (+2)

засоби ППО – 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27)

крилаті ракети – 592 (+0)

кораблі – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1)

спеціальна техніка – 172 (+1).

Фото: Генштаб

Нагадаємо, за минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

Ворог завдав 31 авіаційного та восьми ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.