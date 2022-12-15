Війська в Білорусі навряд зараз можуть здійснити успішний наступ на північ України, – Міноборони Британії

Білорусь зіграла ключову роль у наступі Росії на Київ на початку повномасштабного вторгнення в лютому. Однак наразі навряд білоруські війська чи російські підрозділи, які проводять навчання в Білорусі, становлять силу, що здатна здійснити новий успішний наступ на північ України.
Таку точку зору висловили в звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. Там додали, що Білорусь провела позачергову перевірку готовності сил 13 грудня.
"Повідомляється, що навчання проходять на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів", – зазначили в міністерстві.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 December 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 15, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/ahHyeaENBH
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zi2M1kstc2
Генштаб ЗСУ на початку грудня повідомляв, що на білоруських полігонах триває підготовка підрозділів противника.