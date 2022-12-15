Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Війська в Білорусі навряд зараз можуть здійснити успішний наступ на північ України, – Міноборони Британії

Навчання проходять далеко від українського кордону, однак росіяни перекинули на білоруську територію мобілізованих. 

Війська в Білорусі навряд зараз можуть здійснити успішний наступ на північ України, – Міноборони Британії
Лукашенко на саміті ШОС у Самарканді, вересень 2022 року.
Фото: Belta

Білорусь зіграла ключову роль у наступі Росії на Київ на початку повномасштабного вторгнення в лютому. Однак наразі навряд білоруські війська чи російські підрозділи, які проводять навчання в Білорусі, становлять силу, що здатна здійснити новий успішний наступ на північ України.

Таку точку зору висловили в звіті міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в твіттері. Там додали, що Білорусь провела позачергову перевірку готовності сил 13 грудня. 

"Повідомляється, що навчання проходять на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів", – зазначили в міністерстві.

Генштаб ЗСУ на початку грудня повідомляв, що на білоруських полігонах триває підготовка підрозділів противника. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також