15 бойовиків "ЛДНР", які разом із росіянами грабували елеватори на Херсонщині, отримали по 15 років ув'язнення

Вони також участь у бойових діях на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

За матеріалами Служби безпеки ще 15 бойовиків терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" отримали по 15 років ув'язнення. Вони разомі і російськими окупантами розграбували елеватори на Херсонщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань «л/днр», які штурмували українські міста на півдні та сході України. Після 24 лютого чоловіки, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, добровільно вступили до складу російських угруповань. Серед них були снайпери і гранатометники", - йдеться в повідомленні.

У лавах збройних сил РФ вони брали участь у бойових діях на Херсонському, Запорізькому, Харківському і Донецькому напрямках.

Крім цього, вони виконували вказівки Кремля щодо розграбування місцевих елеваторів та незаконного вивезення українського зерна з тимчасово захоплених регіонів до Росії.

Бойовики потрапили в полон українських захисників під час контрнаступу на південному та східному фронтах.

На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за: ст. 111 (державна зрада); ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у червні США оприлюднили розвіддані про знищення Росією українських елеваторів. Тоді США також розсекретили інформацію, що свідчить про замінування Росією регіонів Чорного моря, щоб заблокувати порти Одеси та Очакова. А також, щоб перешкодити вивозу зерна, російські сили замінували ділянки Дніпра.