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США оприлюднили розвіддані про знищення Росією українських елеваторів

"Світ мусить притягнути Росію до відповідальності за дії, що шкодять світовій продовольчій безпеці".

США оприлюднили розвіддані про знищення Росією українських елеваторів
Ілюстративне фото
Фото: zeo.ua

У США оприлюднили дані розвідки щодо атак російських окупантів на українські зернові термінали, включаючи напад на термінал "Ніка-Терра" в Миколаєві.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Другий за величиною зерновий термінал в Україні зазнав значних руйнувань під чаc нападу на початку червня. На опублікованих знімках з космосу видно три зруйнованих елеватори, а також навантажувальні механізми.

"Світ мусить притягнути Росію до відповідальності за дії, що шкодять світовій продовольчій безпеці", – написав речник Держдепу США Нед Прайс у Twitter.

США також розсекретили інформацію, що свідчить про замінування Росією регіонів Чорного моря, щоб заблокувати порти Одеси та Очакова. Також, щоб перешкодити вивозу зерна, російські сили замінували ділянки Дніпра.

Нагадаємо, поки Путін продовжує війну в Україні, мільйони людей поза кордонами України страждатимуть від нестачі продовольства, а країни Близького сходу та Африки потерпатимуть найбільше. Про це заявив помічник держсекретаря США Рамін Тулуй, відповідаючи на питання преси щодо форуму в середу.

Нагадаємо, 25 лютого російська крилата ракета влучила в елеватор на Житомирщині, у якому зберігалося насіння соняшнику.

У березні росіяни захопили елеватор у Сумській області і вимагали переговорів з місцевою владою та Службою безпеки України.

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