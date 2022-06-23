США виділили Україні ще 450 млн доларів оборонної підтримки

Білий дім офіційно оголосив про виділення додаткових 450 млн доларів у якості оборонної підтримки України. На цю суму ЗСУ отримають озброєння й техніку, в тому числі системи HIMARS та боєприпаси.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на координатора з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.

“Сполучені Штати оголосили про виділення додаткової оборонної підтримки Україні на суму $450 мільйонів в межах наших зобов’язань, щоби допомогти Україні захистити її демократію на тлі неспровокованої агресії з боку росії”,- зауважив представник Білого дому Джон Кірбі.

Він уточнив, що новий пакет передбачає надання Україні, серед іншого, десятки тисяч додаткових снарядів для вже наданих артилерійських систем.

Зазначається, що допомога виділяється в рамках механізму президентських повноважень, це вже 13-й раз, коли глава Білого дому застосовує цей формат для відправки оборонної допомоги Україні впродовж нинішньої війни.

США поставили ЗСУ озброєння й обладнання на загальну суму 6,1 млрд доларів від 24 лютого.

Як повідомило видання The Washington Post, офіційний представник США на умовах анонімності розповів, що останній пакет включає чотири HIMARS, 36 тис. снарядів до 105-мм гаубиць, машини для буксирування 155-мм артилерії, 1 200 гранатометів, 2 тис. кулеметів, боєприпаси та різноманітні запчастини.

Нагадаємо, HIMARS уже прибули в Україну.