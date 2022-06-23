Головне за день. Четвер, 23 червня

Статус кандидатки в ЄС, зупинений наступ на Лисичанськ, вибухи в Миколаєві та HIMARS в Україні. Яким запам’ятається 120-й день повномасштабної війни.

Сталося. Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу, відповідне рішення ухвалили лідери країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за підтримку.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах ЄС та України. Вдячний Шарлю Мішелю та Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС", - написав Президент у своєму Twitter.

Кількома годинами раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що ЗСУ зупинили наступ ворога на південній околиці Лисичанська і біля Борівського.

Наші воїни завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу на Лисичанськ окупанти висувають резерви. Противник провів розвідку боєм у районі населеного пункту Біла Гора, продовжив наступ у районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої. Про оперативну обстановку на інших напрямах – в нашій новині.

У бомбосховищах заводу "Азот" у Сєвєродонецьку на Луганщині залишаються 568 людей, з них 38 - діти. В разі окупації міста росіянами всі ці люди можуть стати заручниками рашистського режиму, зазначив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, щоб окупувати область, Росія кинула всі сили, у Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд.

У Миколаєві вранці 23 червня знову пролунали вибухи.

Згодом ОК "Південь" повідомило, що ворог випустив по Миколаєву з території Херсонщини три крилаті ракети наземного базування. Вони влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру. Поранено одну людину.

Дві ворожі ракети ППО збила На Одещині.

Російські військові завдали удару по місту Покровськ на Донеччині.

Нагадаємо, 21 червня росіяни 29 разів обстріляли Донецьку область, постраждали 18 населених пунктів.

Громаду Сумщини окупанти обстріляли фосфорними снарядами.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що через вогневу перевагу на боці російських окупантів українські війська змушені вести маневрову оборону й займати вигідніші рубежі та позиції.

"Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована. Ми вимушені вести маневрову оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю. Тримаймо стрій!" – написав Залужний у Telegram.

В Україну вже доставили американські системи залпового вогню HIMARS, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнім для декого з них", - додав глава українського Міноборони.

Президент Володимир Зеленський сьогодні поспілкувався зі студентами та професорами провідних освітніх закладів Ізраїлю.

Зеленський підкреслив, що після перемоги у війні Україна будуватиме європейську державу з потужною системою безпеки та оборони на зразок ізраїльської.

"Я думаю, що в багатьох сферах на нас чекають дуже схожі з вашою прекрасною державою речі. Ми будемо розуміти, що наш сусід – Російська Федерація. Ми будемо розуміти, що Росія, навіть після того, як ми закінчимо війну та переможемо, може знову через 10-20 років піти в наступ. Я не кажу, що це неодмінно буде. Але ми більше не віримо російському сусіду", – сказав Зеленський. Про що ще говорив глава держави – в новині.

Росія розгортає на тимчасово окупованих територіях України пункти видачі російських паспортів і тисне на українців для їх одержання.

"Намагаючись інтегрувати тимчасово окуповані території України до російського простору, Росія розгортає пункти видачі паспортів РФ, тому що планує збільшити кількість громадян РФ, тисне на людей, які вимушено опинилися на тимчасово окупованих територіях, щоб вони почали отримувати ці паспорти. Найбільшого тиску зазнають люди, які працюють на захоплених підприємствах", – повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Окупанти призначили дату фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях в Херсонській та Запорізьких областях.

"Росіяни навіть назначили дату 11 вересня. Саме в цей день росіяни мають провести т.з. "єдиний день голосування", де, крім фейкового референдуму, відбуватимуться фейкові вибори в росії", - йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

Міжнародний комітет з розслідування тортур у Білорусі оприлюднив звіт про співучасть режиму Лукашенка у війні Росії проти нашої держави. Документ підготували в співпраці з моніторинговою групою "Беларускі Гаюн".

"У ньому наведено велику кількість фактів про репресії проти громадян Білорусі за вираження антивоєнної позиції, про завдання ракетних ударів по Україні з території Білорусі, інформацію про підвезення палива, лікування та використання громадянської інфраструктури Білорусі російськими військовими з безпосереднього дозволу Лукашенка", - йдеться в Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

За даними звіту, від початку повномасштабного вторгнення РФ з території Білорусі по Україні випустили орієнтовно 630 ракет. Подробиці – в новині.

Європейська спілка телебачення і радіомовлення підтвердила своє рішення не проводити в Україні Євробачення наступного року через війну.

"EBU повністю розуміє розчарування, яке викликало оголошення про те, що конкурс пісні Євробачення 2023 року не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року. Рішення було продиктовано обов'язком EBU забезпечити виконання умов, що гарантують безпеку та безпеку всіх, хто працює та бере участь у заході...", - зазначили організатори пісенного конкурсу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!