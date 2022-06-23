"Правильно роблять, що вбивають мирних людей": у Житомирі оголосили підозру "прихильниці" російських окупантів

Викладачці однієї з музичних шкіл Житомира оголосили підозру в публічному запереченні збройної агресії Росії проти України.

Про це повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

"Так, вдень, безпосередньо у робочий час, перебуваючи у коридорі поруч з кабінетом директора навчального закладу, у присутності інших викладачів, жінка публічно виправдовувала збройну агресію росії, називаючи розпочату нею війну "спеціальною військовою операцією" для захисту українців", - розповіли в прокуратурі.

Підозрювана також зневажливо висловлювалася про українських бійців, звинувачувала ЗСУ в "знущанні" над російськими полоненими.

Іще жінка заперечувала скоєні рашистами військові злочини в Бучі і Бородянці, називала це "фейками", які розповсюджує Україна.

"Педагогиня музшколи цинічно переконувала колег у тому, що російські війська правильно роблять, що вбивають мирних жителів. Однак колеги у відповідь на її колабораційну пропаганду звернулися до правоохоронних органів", - зазначили в прокуратурі.

"Прихильниці" російських окупантів повідомили про підозру у публічному запереченні здійснення збройної агресії проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічних закликах до підтримки рішень та дій держави агресора, збройних формувань (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, СБУ викрила мешканку Чернігова, яка виправдовувала розв'язану Росією війну. Агітаторка створила Telegram-канал, у якому розміщувала дописи, в яких схвалювала окупаційні дії ворога. Також поширювала матеріали російської пропаганди щодо ситуації в Україні.

У Києві затримали сина екснардепа, який закликав здаватися окупантам і співпрацювати з ними.