Окупанти проводять в Маріуполі "перепис населення"

В окупованому росіянами Маріуполі проводиться “перепис населення”. Під час нього у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також збирають відбитки пальців.

Про це повідомила пресслужба ГУ розвідки Міноборони.

У Маріуполі працює декілька знімальних груп російських пропагандистів, які мають завдання продемонструвати “налагодження мирного життя”.

У більшості населення відсутні заробітки, але ціни на товари та послуги постійно зростають. Наприклад, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень, а кілограму свинини – 600 гривень.

В Маріуполі почали працювати приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх послуг – 10 тис. гривень за одне тіло.

Нагадаємо, майже 9 тисяч тонн сміття, яке не вивозять з лютого, заполонили маріупольські вулиці.