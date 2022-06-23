Україна будуватиме систему безпеки на зразок ізраїльської, - Зеленський під час розмови зі студентами і професорами Ізраїлю

"Росія, навіть після того, як ми закінчимо війну та переможемо, може знову через 10-20 років піти в наступ".

Президент Володимир Зеленський сьогодні поспілкувався зі студентами з професорами провідних освітніх закладів Ізраїлю.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу глави держави.

Зеленський підкреслив, що після перемоги у війні Україна будуватиме європейську державу з потужною системою безпеки та оборони на зразок ізраїльської.

"Я думаю, що в багатьох сферах на нас чекають дуже схожі з вашою прекрасною державою речі. Ми будемо розуміти, що наш сусід – Російська Федерація. Ми будемо розуміти, що Росія, навіть після того, як ми закінчимо війну та переможемо, може знову через 10-20 років піти в наступ. Я не кажу, що це неодмінно буде. Але ми більше не віримо російському сусіду", – сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Україна очікує на отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу. Щоб увійти в ЄС, "підготували багато законопроектів, реформ у нашій державі". "Потрібно, щоб у країні без будь-якої бюрократії все дуже швидко розвивалося", - додав Зеленський.

"Ми будемо відбудовувати європейську державу, яка буде членом Європейського Союзу. Але з таким потужним захистом, який є у Держави Ізраїль", – наголосив Президент.

За інформацією ОПУ, до онлайн-спілкування із Зеленським долучилися представники 7 інститутів, 14 наукових шкіл і дослідницьких центрів Ізраїлю. Загалом аудиторія сягнула 20 тисяч осіб. До того ж, захід також транслювали через соцмережі, на YouTube каналах та на ізраїльському телебаченні.

Нагадаємо, Президент уже спілкувався зі спільнотою Стенфордського університету, студентами вишів США, Франції, України.

Раніше університет в Ізраїлі зібрав 650 тис. доларів на стипендії для українців.