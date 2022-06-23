Суд арештував ексдиректора Укрекоресурсів, - САП

Затриманому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення понад 3,7 млн гривень застави.

Вищий антикорупційний суд арештував колишнього очільника Укрекоресурсів.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За інформацією САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних - колишньому директору державного підприємства "Укрекоресурси" - у заволодінні коштами ДП у сумі майже 14 млн гривень. Суму привласнили під час виконання договорів на закупівлю автоматів із прийому використаної тари.

Підозрюваний нині обіймає керівну посаду в одному з національних агентств України.

"Суд задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення понад 3,7 млн гривень застави", - повідомили в САП.

21 червня прокурори САП і детективи НАБУ повідомили про підозру ексдиректору та ще трьом представникам приватних компаній, які причетні до заволодіння 14 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо обвинуваченого Костянтина Проскурка – одного з фігурантів гучної "бурштинової справи" екснардепів Борислава Розенблата та Максима Полякова.