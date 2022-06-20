"Плівки Вовка": НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно 11 осіб

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за фактами змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі в злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду Києва в змові з низкою інших осіб.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед обвинувачених:

голова ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);

заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);

заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);

чотири судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);

голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);

фізична особа адвокат, ексчлен ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);

суддя ВАСУ у відставці, ексчлен ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);

фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України).

За версією слідства, вказані особи діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.

У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.

Нагадаємо, окрім голови ОАСК Павла Вовка у цій справі фігурують ще 10 осіб. Зокрема, - заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

Вовк і ще кілька суддів цього суду є підозрюваними в кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Ліквідацію ОАСК у межах процедури переформатування місцевих судів Вища рада правосуддя підтримала ще у 2017 році. Замість Київського окружного адміністративного суду і Окружного адміністративного суду міста Києва мали утворити новий Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.