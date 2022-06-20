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"Плівки Вовка": НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно 11 осіб

Розслідування здійснювалося з липня 2020 року.

"Плівки Вовка": НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно 11 осіб
Фото: Lb.ua

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за фактами змови для захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі в злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду Києва в змові з низкою інших осіб.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Серед обвинувачених:

  • голова ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);
  • заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
  • заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
  • чотири судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
  • голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);
  • фізична особа адвокат, ексчлен ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);
  • суддя ВАСУ у відставці, ексчлен ВККСУ (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);
  • фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України).

За версією слідства, вказані особи діяли в межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснювали з липня 2020 року, після передачі матеріалів справи з Офісу Генерального прокурора.

У березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Обсяг задокументованих аудіозаписів з кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин. Крім того, враховуючи, затягування стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду для них було встановлено строк ознайомлення з матеріалами до 15.06.2022 включно.

Нагадаємо, окрім голови ОАСК Павла Вовка у цій справі фігурують ще 10 осіб. Зокрема, - заступник голови ОАСК Євген Аблов, судді ОАСК Ігор Погребниченко, Ігор Качур, Богдан Санін, Олексій Огурцов, Володимир Келеберда, екскерівник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк, а також два адвокати.

Вовк і ще кілька суддів цього суду є підозрюваними в кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Ліквідацію ОАСК у межах процедури переформатування місцевих судів Вища рада правосуддя підтримала ще у 2017 році. Замість Київського окружного адміністративного суду і Окружного адміністративного суду міста Києва мали утворити новий Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва.

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