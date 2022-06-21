Росія погрожує ЄС “заходами у відповідь” через обмеження на транзит Калінінградом

МЗС РФ вважає, що такі дії ведуть “до ескалації напруженості”.

Російське МЗС заявило "рішучий протест" главі представництва ЄС у Росії Маркусу Едереру у зв'язку з поширенням обмежень на вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією РФ і вимагає негайного їх скасування.

Про це повідомляє у Telegram МЗС Росії.

Зовнішньополітичне відомство РФ вважає такі дії порушенням відповідних юридичних і політичних зобов'язань Євросоюзу та такими, що ведуть “до ескалації напруженості”.

У разі продовження обмежень на вантажний транзит, Москва погрожує “заходами у відповідь”.

Раніше повідомлялося про те, що МЗС Росії викликає посла Європейського Союзу в Москві Маркуса Едерера через заборону Литви на транзит підсанкційних товарів через Калінінградську область.

Литва заборонила транзит товарів, що перебувають під санкціями ЄС, через територію Литви до російського ексклаву, розташованого між нею і Польщею.

Ці товари, зокрема будівельні матеріали, росіяни тепер планують замість залізниці доставляти по воді.