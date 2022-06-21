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Росія не змогла встановити повний контроль над Чорним морем, - британська розвідка

Також підтверджено знищення російського буксиру "Василий Бех" за допомогою ракет Harpoon.

Українські Збройні сили зірвали план Росії зі створення військової загрози для Одеси.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Можливості української берегової оборони значною мірою нейтралізували здатність Росії встановити контроль над морем та розмістити морські сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало життєздатність початкового плану дій Росії щодо вторгнення, який передбачав створення ризику для Одеської області з моря", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, британська розвідка підтвердила знищення російського буксиру "Василий Бех" за допомогою ракет Harpoon.

"17 червня 2022 року українські сили заявили про своє перше успішне застосування подарованих Заходом протикорабельних ракет Harpoon для поразки російських морських сил. Метою атаки майже напевно був російський військово-морський буксир "Рятувальник Василь Бех", який доставляв озброєння та особовий склад на Зміїний острів у північно-західній частині Чорного моря", - зазначили у міністерстві.

При цьому знищення корабля під час операції з поповнення запасів демонструє труднощі, з якими стикається Росія, намагаючись підтримати свої сили, які окупували острів Зміїний.

Нагадаємо, раніше українські військові надали відео влучання ракети у ворожий буксир "Васілій Бєх", який намагався доставити до острова Зміїний техніку та нових окупантів. Ролик опубліковано міською радою Одеси.

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