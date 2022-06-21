Головне за ніч. Вівторок, 21 червня

Бої за Сєвєродонецьк, п'ять російських кораблів у Чорному морі, засідання Радбезу ООН та кандидат в Уповноважені з прав людини.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за вчора російська армія втратила 300 осіб та сім крилатих ракет. Найбільші втрати – на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 21 червня орієнтовно склали 34 100 осіб. Про інші втрати – в нашій новині.

Генштаб також повідомляє, що ЗСУ відбили штурм на Словʼянському напрямку та біля Марʼїнки. Тривають бої за Сєвєродонецьк.

У районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у новині.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підбив підсумки дня, впродовж якого він встиг зокрема виступити онлайн перед учасниками саміту Триморʼя, лідерами Африканського Союзу та учасниками Форуму глобальної політики в Італії та Міжнародного фестивалю креативності в Каннах. "Наступні дні тижня будуть теж насиченими. Рухаємося до головного рішення Європейської ради, яке буде ухвалене в п’ятницю. Як я й передбачав, Росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову – спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це – зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою", - зазначив президент.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що паралельно з обстрілом Лисичанська, по якому ворог гатив увесь день, відбувався наступ у районі Комишувахи, Золотого, Гірського. Ворог застосовує багато техніки: тільки на одному напрямку в атаку йшли 30 БТР, більш ніж 10 танків, системи "Солнцепек".

Саме через це українці потребують далекобійної зброї – щоб не давати окупантам просуватись під прикриттям вогню.

Росія активізувала обстріли Харкова та з мінометів гатила по Чернігівщині.

В Миколаєві вранці пролунали вибухи, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, вІвано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській,Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині,Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. Детальніше – в новині.

В Одесі унаслідок учорашніх обстрілів ворога загинув охоронець продуктового складу, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

У дельті Дуная пошкоджено житлові будинки на островах.

Минулої ночі на Одещині обійшлося без обстрілів, однак у Чорному морі п'ять російських кораблів та підводний човен готові до ракетної атаки на Україну.

"Ніч в місті та області без обстрілів. Загроза ракетних ударів висока. У Чорному морі 5 кораблів та підводний човен готові до ракетної атаки. Наявні в акваторії і 4 ВДК. Не заважаємо ЗСУ виконувати бойову роботу інформаційним тиском. Підтримуємо ЗСУ та очікуємо позитивних новин! Разом до Перемоги!", - йдеться в повідомленні Одеської ОДА.

ОК "Південь" також інформувало, що на південному напрямку Збройні сили України ліквідували 25 окупантів, три склади боєприпасів і військову техніку, зокрема танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Дніпропетровщину Росія знову обстріляла з артилерії.

"Дніпропетровщина, 21 червня, 7.37. Вночі нас знову обстріляли. По Криворізькому району ворог ударив з артилерії. Поцілив по двох селах Зеленодольської громади. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Рада Безпеки ООН сьогодні, 21 червня, розглядатиме проблему підбурювання до насильства як одну з причини російської агресії проти України.

Очікується, що члени Радбезу та представники запрошених країн зроблять заяви про причини війни, зокрема про роль, яку в її розв’язанні зіграли пропаганда та мова ворожнечі у Росії.

Ініціювала розгляд цього питання Албанія, яка головує в Радбезі ООН у червні.

До Ради внесли кандидатуру нового Уповноваженого з прав людини.

Дмитро Лубінець може стати омбудсманом уже на найближчому засіданні парламенту.

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