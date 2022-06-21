Росія активізувала обстріли Харкова та з мінометів гатила по Чернігівщині, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

У Чернігівській області вночі неподалік прикордонного пункту пропуску Грем’яч зафіксовано вибухи, ймовірно, з міномета. Наразі інформація щодо наслідків уточнюється, повідомили у зведенні від ОВА.

На Дніпропетровщині ворог вночі знову обстріляв Криворізький район. Влучили по двох селах. Люди не постраждали. Детальна інформація з’ясовується.

У Харкові окупанти активізували обстріли. За ніч зазнали ударів північні райони міста. Попередньо, постраждав об’єкт критичної інфраструктури та виникла пожежа в корпусі освітнього закладу. Одну людину поранено.

По області протягом доби зазнавали ракетних та артилерійських ударів Харківський район, Чугуївський та Ізюмський райони. За добу троє загиблих і четверо поранених. В Ізюмському районі досі триває масштабна пожежа на нафтопереробному підприємстві. Працюють рятувальники.

У Луганській області Сєвєродонецьк та Лисичанськ — під обстрілами, застосовувалась авіація. Зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На поточний момент знайдено тіло одного загиблого.

Серйозні руйнування в Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Росіяни влучили в будівлю Азоту, обстріляли територію цегельного заводу, почергово відкрили вогонь у районі трьох мостів. Один цивільний загиблий, один поранений.

Донеччина: по всій лінії фронту — обстріли. Обстріляні Авдіївка, Зайцеве, Торецьк, м.Залізне, смт Нью-Йорк, Бахмут, с. Ближня Диліївка, с. Шевченко, с. Первомайське, с. Павлівка. Пошкоджено 21 об’єкт, зокрема шість багатоповерхівок і шість приватних будинків. Один цивільний загинув, 10 людей поранені. Уночі окупанти обстріляли Авдіївку ракетних систем "Град" з магнієвим зарядом. Спалили школу, вже третю в цьому місті.

Зранку в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. Учора ввечері та сьогодні зранку обстрілів зазнала Широківська громада. За попередньою інформацією, потерпілих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється. Тривають обстріли в Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Миколаївський район: за даними ОК "Південь", учора чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя в передмісті. Потерпілих немає.

Унаслідок вчорашніх обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зафіксовано пошкодження господарських приміщень, займання господарчої будівлі. Після ворожих обстрілів вчора в с. Лимани Галицинівської громади виникла пожежа житлового будинку та сухої трави. Потерпілих немає. Уночі було обстріляно Первомайську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих немає, пошкоджено будинки.

У Херсонській області продовжуються активні бойові дії. Ворог використовує різну зброю, зокрема заборонену міжнародною конвенцією. Ситуація на Херсонщині залишається вкрай складною. Особливо тяжко в населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні з Миколаєвом. Критичною залишається ситуація з відновленням електроенергії та води в селах Бериславського району.

Нагадаємо, армія Росії втратила вже орієнтовно 34 100 осіб, зокрема 300 – за вчора. Крім того, українські оборонці збили сім ракет.