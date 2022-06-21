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Російська армія за вчора втратила 300 осіб і сім крилатих ракет, – Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати – на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Російська армія за вчора втратила 300 осіб і сім крилатих ракет, – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога (ілюстративне фото)
Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 21 червня орієнтовно склали 34 100 осіб, з них 300 українські захисники ліквідували за минулий день. 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати: 

  • танків – 1496 (+19) од., 
  • бойових броньованих машин – 3606 (+18) од. 
  • артилерійських систем – 752 (+3) од.
  • РСЗВ – 239 (+1) од.
  • засобів ППО – 98 (+0) од
  • літаків – 216 (+0) од
  • гелікоптерів – 181 (+0) од., 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
  • крилатих ракет –37 (+7),
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 59 (+4).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", – заявили в Генштабі. 

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, учора російські війська за три години випустили 14 ракет по південних областях України. Зокрема, ворог атакував Миколаївщину та Одещину разом з обласним центром. В Одесі загинула одна людина. 

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