Російська армія за вчора втратила 300 осіб і сім крилатих ракет, – Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 21 червня орієнтовно склали 34 100 осіб, з них 300 українські захисники ліквідували за минулий день.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 1496 (+19) од.,
- бойових броньованих машин – 3606 (+18) од.
- артилерійських систем – 752 (+3) од.
- РСЗВ – 239 (+1) од.
- засобів ППО – 98 (+0) од
- літаків – 216 (+0) од
- гелікоптерів – 181 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
- крилатих ракет –37 (+7),
- кораблів/катерів – 14 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 59 (+4).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", – заявили в Генштабі.
Нагадаємо, учора російські війська за три години випустили 14 ракет по південних областях України. Зокрема, ворог атакував Миколаївщину та Одещину разом з обласним центром. В Одесі загинула одна людина.