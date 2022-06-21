Російська армія за вчора втратила 300 осіб і сім крилатих ракет, – Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати – на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 21 червня орієнтовно склали 34 100 осіб, з них 300 українські захисники ліквідували за минулий день.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати:

танків – 1496 (+19) од.,

бойових броньованих машин – 3606 (+18) од.

артилерійських систем – 752 (+3) од.

РСЗВ – 239 (+1) од.

засобів ППО – 98 (+0) од

літаків – 216 (+0) од

гелікоптерів – 181 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилатих ракет –37 (+7),

кораблів/катерів – 14 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2537 (+10) од.,

спеціальної техніки – 59 (+4).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках", – заявили в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, учора російські війська за три години випустили 14 ракет по південних областях України. Зокрема, ворог атакував Миколаївщину та Одещину разом з обласним центром. В Одесі загинула одна людина.