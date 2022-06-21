Сьогодні в Україні дощі та грози, температура – до +33

У західних, вдень місцями і в північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

У вівторок, 21 червня Україні, крім південно-східної частини, прогнозують короткочасні дощі та грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та Житомирській областях становитиме 19-24°, на Вінниччині та Київщині – 23-28°, на решті території – 28-33°.

У Київській області стовпчики термометрів сягнуть 23-28°, у Києві – 24-26°