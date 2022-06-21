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Запрацював оновлений пункт пропуску “Краківець – Корчова” на кордоні з Польщею

Збільшено кількість смуг для вантажівок з 4 до 10.

Запрацював оновлений пункт пропуску “Краківець – Корчова” на кордоні з Польщею
Фото: ДПСУ

Розпочав роботу оновлений пункт пропуску «Краківець – Корчова» на кордоні з Польщею.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Роботи над збільшенням пропускної спроможності на пункті пропуску стартували 10 днів тому.

Зокрема, збільшено кількість смуг для вантажівок з 4 до 10 та створено додатковий термінал для прикордонно-митного контролю легкового транспорту та автобусів. Для цього польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі.

Для активізації прикордонного руху в розширеному пункті пропуску збільшено кількість прикордонних нарядів та працівників митниці.

“Це вже дозволило ледь не вдвічі наростити можливості прикордонного руху”, – йдеться у повідомленні.

За перші шість годин роботи в новому форматі через пункт пропуску «Краківець» оформлено на виїзд з України 130 одиниць великовагового транспорту. За показниками минулого тижня за добу оформлялося близько 300 вантажівок, тобто – близько 75 вантажівок упродовж 6 годин.

Нагадаємо, оновлення пункту пропуску відбулося у межах проєкту “Відкритий кордон”, що був започаткований у рамках домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди та погоджено на засіданні українсько-польських міжурядових консультацій.

Цей проєкт передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна – ЄС. У рамках «Відкритого кордону» планується реконструкція інфраструктури існуючих пунктів пропуску (включно з під’їзними дорогами), побудова нових пунктів, запровадження спільного прикордонно-митного контролю з державами-сусідами.

Нагадаємо, загальна площа пожеж у лісах України зросла з початку року у сто разів.

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