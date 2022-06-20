Українські бійці знищили на сході більше 100 окупантів, – ОТУ "Схід"

Сьогодні, 20 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 106 загарбників.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Українські захисники сьогодні знищили:
- танків – 1;
- БТР – 1;
- МТЛБ – 2;
- артилерійських систем – 2;
- мінометів – 5;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, у Харківській області українські захисники напередодні відбили атаку рашистів і завдали чималих втрат окупантам.
Як раніше повідомлялось, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила вже 33800 осіб.