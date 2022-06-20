Українські бійці знищили на сході більше 100 окупантів, – ОТУ "Схід"

Також наші захисники знищили два ворожі склади з боєприпасами.

Сьогодні, 20 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 106 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

танків – 1;

БТР – 1;

МТЛБ – 2;

артилерійських систем – 2;

мінометів – 5;

АТТ – 7;

БПЛА – 2.

Нагадаємо, у Харківській області українські захисники напередодні відбили атаку рашистів і завдали чималих втрат окупантам.

Як раніше повідомлялось, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила вже 33800 осіб.