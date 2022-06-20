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Українські бійці знищили на сході більше 100 окупантів, – ОТУ "Схід"

Також наші захисники знищили два ворожі склади з боєприпасами.

Українські бійці знищили на сході більше 100 окупантів, – ОТУ "Схід"
Фото: Пресслжба Генштабу ЗСУ

Сьогодні, 20 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 106 загарбників.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

  • танків – 1;
  • БТР – 1;
  • МТЛБ – 2;
  • артилерійських систем – 2;
  • мінометів – 5;
  • АТТ – 7;
  • БПЛА – 2.

Нагадаємо, у Харківській області українські захисники напередодні відбили атаку рашистів і завдали чималих втрат окупантам.

Як раніше повідомлялось, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила вже 33800 осіб.

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