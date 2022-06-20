"Незважаючи на те, що окупант укріплюється, мінує місцевість, застосовує артилерію і танки, а також постійно проводить розвідку БПЛА, наші захисники тримають стрій та завдають противнику втрат".

У Харківській області українські захисники напередодні відбили атаку рашистів і завдали чималих втрат окупантам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

"В результаті спільної роботи бійців 92 омбр, 40 оабр та 125 батальйону тероборони 19 червня 23 орка було знешкоджено, більше 50 – поранено", - розповіли бійці.

Серед втрат ворожої техніки:

знешкоджено або пошкоджено три танки Т-72,

три РСЗВ,

БТР-80,

БМП-2,

КАМАЗ

радіолокаційна станція.

"Незважаючи на те, що окупант укріплюється, мінує місцевість, застосовує артилерію і танки, а також постійно проводить розвідку БПЛА, наші захисники тримають стрій та завдають противнику втрат", - підкреслили в бригаді отамана Сірка.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила вже 33800 осіб.