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23 вбитих окупантів, ще пів сотні поранених і знищена техніка, - результати невдалої атаки росіян на Харківщині

"Незважаючи на те, що окупант укріплюється, мінує місцевість, застосовує артилерію і танки, а також постійно проводить розвідку БПЛА, наші захисники тримають стрій та завдають противнику втрат".

23 вбитих окупантів, ще пів сотні поранених і знищена техніка, - результати невдалої атаки росіян на Харківщині
Фото: скріншот відео

У Харківській області українські захисники напередодні відбили атаку рашистів і завдали чималих втрат окупантам.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

"В результаті спільної роботи бійців 92 омбр, 40 оабр та 125 батальйону тероборони 19 червня 23 орка було знешкоджено, більше 50 – поранено", - розповіли бійці.

Серед втрат ворожої техніки:

  • знешкоджено або пошкоджено три танки Т-72, 
  • три РСЗВ, 
  • БТР-80, 
  • БМП-2, 
  • КАМАЗ 
  • радіолокаційна станція.

"Незважаючи на те, що окупант укріплюється, мінує місцевість, застосовує артилерію і танки, а також постійно проводить розвідку БПЛА, наші захисники тримають стрій та завдають противнику втрат", - підкреслили в бригаді отамана Сірка.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила вже 33800 осіб.

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