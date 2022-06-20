У Харківській області українські захисники напередодні відбили атаку рашистів і завдали чималих втрат окупантам.
Про це повідомили на Facebook-сторінці 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.
"В результаті спільної роботи бійців 92 омбр, 40 оабр та 125 батальйону тероборони 19 червня 23 орка було знешкоджено, більше 50 – поранено", - розповіли бійці.
Серед втрат ворожої техніки:
- знешкоджено або пошкоджено три танки Т-72,
- три РСЗВ,
- БТР-80,
- БМП-2,
- КАМАЗ
- радіолокаційна станція.
"Незважаючи на те, що окупант укріплюється, мінує місцевість, застосовує артилерію і танки, а також постійно проводить розвідку БПЛА, наші захисники тримають стрій та завдають противнику втрат", - підкреслили в бригаді отамана Сірка.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, росармія втратила вже 33800 осіб.