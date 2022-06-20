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​На Полтавщині загорілося військове авто, що перевозило боєкомплект, - Лунін

Один військовий отримав опіки рук та обличчя.

​На Полтавщині загорілося військове авто, що перевозило боєкомплект, - Лунін
Фото: Telegram/Дмитро Лунін

На Полтавщині загорівся військовий автомобіль, який перевозив боєкомплект.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Інцидент трапився на залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району.

За словами Луніна, у результаті пожежі боєкомплект почав детонувати.

Згодом керівник області повідомив, що загоряння загасили. 

"На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію", - зазначив Лунін.

Нагадаємо, другу добу рятувальники гасять пожежу на газопереробному підприємстві Харківщини, а також на нафтобазі в Дніпропетровській області. На останньому об'єкті знайшли уже третю жертву.

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