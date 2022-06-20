Майже пів мільйона херсонців під окупацією, понад 600 - у полоні росіян, - Лагута

Виїхати з Херсонщини можна лише у двох напрямках.

Під російською окупацією залишається 450-500 тисяч жителів Херсонщини.

Про це на брифінгу заявив керівник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

За його словами, половина з тих, хто не захотів залишатися на захоплених російськими загарбниками територіях, виїхала.

Наразі евакуюватися з Херсонщини можна лише у двох напрямках - у бік тимчасово окупованого Криму та в Запоріжжя через окуповані Мелітополь і Василівку.

Повністю заблокований виїзд до Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Як повідомив Лагута, понад 600 людей перебуває в полоні рашистів.

"За нашою інформацією, понад 600 людей перебувають у полоні. Це активісти, учасники АТО, люді, які своєю позицією показують, що вони проти того, що відбувається. Їх утримують в різних місцях. Це слідчий ізолятор Херсонщини, це відділи поліції, де завжди є відповідні місця..., території баз відпочинку", - розповів керівник ОВА.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що Росія примусово депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українських громадян.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, взяті в російський полон захисники Азовсталі живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо.