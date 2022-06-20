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92 дитсадки Київщини віднині запрацювали в очному режимі, - ОВА

Повністю у дистанційному режимі працюють 267 закладів дошкільної освіти.

92 дитсадки Київщини віднині запрацювали в очному режимі, - ОВА
Фото: vechirniy.kyiv.ua

Від 20 червня в Київській області в очному режимі запрацювали 92 дитсадки.

Про це повідомили в департаменті освіти і науки Київської ОВА.

У закладах перебуває понад 3300 дітей.

22 дитячі садки працюють у Бучанському районі, 17 - у Бориспільському, 12 - у Вишгородському, 6 - у Броварському, 5 - у Фастівському, 4 - в Обухівському і 3 - в Білоцерківському.

Фото: Пресслужба Київської ОВА

"За дистанційною та змішаною формою навчання функціонують 36 закладів освіти приватної форми власності. У Бучанському – 24, Броварському – 2, Вишгородському – 2, Обухівському – 2 , Фастівському – 6", - розповіли в адміністрації.

267 дошкільних закладів працюють у дистанційному режимі. В ОВА зазначили, що в них отримують освіту 13 256 дітей, з них 645 із родин внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, від 6 червня в області працювало 80 дитсадків.

1 червня в Києві влада відновила роботу частини закладів дошкільної освіти.

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