Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав у Макарів на Київщині

Голлівудський актор та посол доброї волі Організації Об'єднаних Націй Бен Стіллер приїхав в село Макарів, що в Київській області.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Зазначаєтсья, що напередодні Стіллер відвідав Львів, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями.

"Світові зірки - з Україною! Ми вдячні кожному, хто може перетворити байдужого - на того, хто вболіває за Україну, необізнаного - на того, хто знає, і на того, хто не забуває. Хто продовжить допомагати. Разом - переможемо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня голлівудська акторка, режисер та посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі приїжджала до Львова. Вона відвідала евакуйованих з Луганщини дітей у реабілітаційному центрі Борислава.