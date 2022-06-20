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Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав у Макарів на Київщині

Напередодні Стіллер відвідав Львів, а також - українських біженців у Польщі.

Голлівудський актор Бен Стіллер приїхав у Макарів на Київщині
Бен Стіллер
Фото: benstiller / Instagram

Голлівудський актор та посол доброї волі Організації Об'єднаних Націй Бен Стіллер приїхав в село Макарів, що в Київській області.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Зазначаєтсья, що напередодні Стіллер відвідав Львів, а також приїжджав з гуманітарною місією до Польщі, де зустрівся з українськими біженцями.

"Світові зірки - з Україною! Ми вдячні кожному, хто може перетворити байдужого - на того, хто вболіває за Україну, необізнаного - на того, хто знає, і на того, хто не забуває. Хто продовжить допомагати. Разом - переможемо", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, наприкінці квітня голлівудська акторка, режисер та посол доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі приїжджала до Львова. Вона відвідала евакуйованих з Луганщини дітей у реабілітаційному центрі Борислава.

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