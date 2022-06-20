Пожежу на нафтобазі в Дніпропетровській області гасять другий день поспіль

Працюють 18 пожежників та чотири пожежні машини.

Пожежа на нафтобазі у Новомосковському районі

Другу добу рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка сталася через ракетну атаку російських військ.

Про це повідомляє сайт Дніпропетровської ОВА з посиланням на Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

"Вже другу добу рятувальники ліквідують пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі. Масштабне загоряння сталося через ворожу ракетну атаку. На місці працюють 18 вогнеборців та чотири пожежні машини", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.

До слова, другу добу рятувальники гасять пожежу на газопереробному підприємстві Харківщини. Пожежа виникла внаслідок російських обстрілів 18 червня.