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Пожежу на нафтобазі в Дніпропетровській області гасять другий день поспіль

Працюють 18 пожежників та чотири пожежні машини.

Пожежу на нафтобазі в Дніпропетровській області гасять другий день поспіль
Пожежа на нафтобазі у Новомосковському районі
Фото: adm.dp.gov.ua

Другу добу рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка сталася через ракетну атаку російських військ.

Про це повідомляє сайт Дніпропетровської ОВА з посиланням на Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

"Вже другу добу рятувальники ліквідують пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі. Масштабне загоряння сталося через ворожу ракетну атаку. На місці працюють 18 вогнеборців та чотири пожежні машини", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 червня агресор вдарив трьома ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі. Вибухнули та загорілися резервуари з мазутом та пальним.

До слова, другу добу рятувальники гасять пожежу на газопереробному підприємстві Харківщини. Пожежа виникла внаслідок російських обстрілів 18 червня.

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