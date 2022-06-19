На Дніпропетровщині після нападу окупантів вибухнув резервуар з паливом, двоє загиблих (оновлено)

На Дніпропетровщині у Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом, в який потрапили ракети окупантів.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Один рятувальник загинув. Ще двох госпіталізували до лікарень. Трагічний випадок трапився близько 9 ранку 19 червня. Вибух стався під час того, як рятувальники намагалися загасити пожежу після ракетної атаки окупантів.

"Ця атака наробила багато біди - загалом постраждали 13 людей, у однієї людини забрала життя… Але як би вони по нам не стріляли - ми вистоїмо", - написав Резніченко.

Оновлено. За даними керівника ОВА, у лікарні помер ще один з постраждалих після нападу росіян.

"У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий «приліт» забрав життя двох людей. Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети", - додав Резніченко.

Нагадаємо, що у Новомосковському районі три ракети окупантів зруйнували 18 червня нафтобазу. Повідомлялося, що рятувальники продовжують приборкувати пожежу.