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Росія вже втратила в Україні 33 600 солдат

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Росія вже втратила в Україні 33 600 солдат

Росія вже втратила в Україні близько 33 600 солдат. Також ворог зазнав втрат у техніці.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 33600 (+250);
  • танків - 1468 (+3);
  • бойових броньованих машин - 3577 (+4);
  • артилерійських систем - 745 (+6);
  • РСЗВ - 235 (+2);
  • засоби ППО - 98 (+0);
  • літаків - 216 (+0);
  • гелікоптерів - 181 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4);
  • крилаті ракети - 130 (+1);
  • кораблі /катери - 14 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2523 (+10);
  • спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про те, що вдалося перехопити внутрішньо штабне зведення російських втрат.

“Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37 592 особи. Ця цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю 17 червня це 9 457 загиблих”, – написав він.

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